Карантин в Раде: Разумков отменил зарубежные командировки нардепов

11 марта, 2020, 10:17

Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков отменил зарубежные командировки народных депутатов до изменения эпидемиологической ситуации в мире

Соответствующее распоряжение обнародовала на странице в Facebook заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Пока Кабмин планирует карантинные мероприятия, голова Верховной Рады уже отменил зарубежные командировки народных депутатов к изменению эпидемиологической ситуации в мире. А при входе в подъезды Верховной Рады будут средства для дезинфекции рук. Сегодня вышло распоряжение", - написала нардеп.

Причиной данного распоряжения является распространение острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом.

"Народным депутатам, работникам Аппарата Верховной Рады настоятельно рекомендую отменить или отсрочить служебные командировки за пределы Украины до изменения эпидемической ситуации в мире", - говорится в сообщении.

Разумков отметил, что контроль за выполнением распоряжения оставляет за собой.