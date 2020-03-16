"Правительство Зеленского всегда надеется на чудо": Омелян о мировом кризисе

16 марта, 2020, 20:20

Экс-министр Владимир Омелян заявил, что правительство президента Владимира Зеленского не подготовлено к мировому кризису

Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы", передает Еспресо.TV .

"За последний месяц реальность стала совершенно другой. Рынки закрываются, государства замыкаются в собственных границах, перемещая производство и заботясь о своих гражданах. Возможно, эпоха глобализации тоже на этом этапе завершается и она идет в сторону государств отдельных. Мы имеем огромные вызовы перед украинским бизнесом . Вместо того, чтобы подготовить подушку, аккумулировать ресурсы, потому что каждое правительство должно четко ориентироваться, иметь программу положительную, но быть готовым к негативной. К сожалению, правительство Зеленского и номер один и номер два всегда надеется на чудо. В глобальный мировой кризис мы входим абсолютно не подготовлены. Более того, со стремительно падающей экономикой. Этот президент спустил все это "по воде", мягко говоря ", - сказал Омелян.

Он добавил, что сегодня объявляются инициативы "сырые и не проработаные". Ни одна программа не разработана, никаких гарантий нет. С завтрашнего дня массу малых и средних предпринимателей фактически "выбросят на улицу".

"А я напомню всем нам, что мы не самая богатая нация в мире. Люди реально живут на зарплату, которую трудно понять господину Зеленскому и его команде, которая получает зарплату в конвертах. Люди занимаются завтрашним днем, потому что они не выходят на работу и их будущее под вопросом ", - отметил Омелян.