Под этот шум Зеленский хочет провести изменения к языковому закону, - Синютка

16 марта, 2020, 20:05

По мнению Синютки, Зеленский хочет использовать ситуацию, чтобы избежать протестов украинцев против принятия земельного закона

Об этом в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV заявил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Олег Синютка.

"К большому сожалению президент Украины Зеленский, который хочет, так кажется, использовать этот период, когда большинство людей думает о здоровье, когда вся Украина охвачена мыслью о борьбе с коронавирусом, чтобы провести законы, которые сегодня точно не определяющие и главные. Похоже, что президент хочет провести в первую очередь закон о земле, который не отвечает интересам украинцев", - сказал Синютка.

По его мнению, ограничение массовых мероприятий Зеленский хочет использовать, чтобы избежать протестов украинцев против принятия земельного закона.

"Не исключено, что под этот шум президент хочет провести в парламенте закон об изменениях в закон "О языке". Поэтому это такая шулерская политика. Я убежден, что завтра ВР должна собраться на внеочередном заседании и точно принять все необходимые решения, касающиеся главного - защиты людей и государства от коронавируса", - пояснил Синютка.

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