Путин говорит, что "США приняли Украину под внешнее управление и хотят, чтобы Украина жила за российские деньги"
Об этом он заявил в интервью ТАСС для спецпроекта "20 вопросов Владимиру Путину".
"Они (США) Украина обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина была в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать".
По его словам, речь о средствах, которые Москва платит за транзит газа в Европу по территории Украины.
Читайте также: Путин рассказал о надеждах на мир с Зеленским
Путин считает, что после заключения нового транзитного соглашения между Россией и Украиной санкции против "Северного потока - 2" следовало бы отменить, но этого не происходит.
Президент РФ заявил, что это связано с тем, что санкции призваны обеспечить конкурентные преимущества американскому сжиженному газу.
Читайте также
-
-
-
-
-
6 марта, 2020 Виталий Портников: Коалиция предательства