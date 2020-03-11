Путин говорит, что "США приняли Украину под внешнее управление и хотят, чтобы Украина жила за российские деньги"

11 марта, 2020, 12:24

Президент России Владимир Путин заявил, что США пытаются обеспечить существование Украины за счет Российской Федерации

Об этом он заявил в интервью ТАСС для спецпроекта "20 вопросов Владимиру Путину".

"Они (США) Украина обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина была в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать".

По его словам, речь о средствах, которые Москва платит за транзит газа в Европу по территории Украины.

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Путин считает, что после заключения нового транзитного соглашения между Россией и Украиной санкции против "Северного потока - 2" следовало бы отменить, но этого не происходит.

Президент РФ заявил, что это связано с тем, что санкции призваны обеспечить конкурентные преимущества американскому сжиженному газу.