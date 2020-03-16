Оккупанты на Донбассе применили запрещенное оружие, пострадали 4 бойца ООС

16 марта, 2020, 07:18

В воскресенье, 15 марта, российские военные на Донбассе 12 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики стреляли вблизи населенного пункта Пески из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Лебединским - с 120-мм и 82-мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Невельского - со станкового противотанкового гранатомета; в районе населенного пункта Павлополь - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Широкино - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи населенного пункта Старогнатовка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы стреляли неподалеку Луганского из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Крымского - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

15 марта в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще два - боевые поражения.