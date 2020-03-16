Коронавирус: в МИД назвали, сколько зараженных украинцев за рубежом

16 марта, 2020, 08:11

По состоянию на 23:00 15 марта, за рубежом находятся шесть украинцев, инфицированных коронавирусом

Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел в Facebook.

По двое украинцев лечатся в Италии и Германии, по одному - в Молдове и ОАЭ.

Кроме того, пять украинцев, у которых обнаружили коронавирус за рубежом, уже выздоровели. Одна украинка умерла от коронавируса 13 марта в Италии.

Еще 170 украинцев эвакуировали: 45 - из Китая, 2 - с лайнера "Grand Princess", 123 - из Италии.