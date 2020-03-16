 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Чехии ограничили свободу передвижения и закрыли торговые заведения и рестораны

Коронавирус: в Чехии ограничили свободу передвижения и закрыли торговые заведения и рестораны

Правительство Чехии ввело с 16 марта и по 24 марта запрет на свободное передвижение лиц в стране из-за распространения коронавируса

Об этом сообщает Радио Свобода.

Премьер-министр страны Андрей Бабиш сообщил, что запрет не касается поездок на работу и с работы, необходимых посещений членов семьи, покупки необходимых продуктов или поездок в учреждения здравоохранения.

"Мы хотим ограничить до минимума межчеловеческие контакты. Это не запрет выходить из дома и не домашнее заключение", - заявил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

В магазинах, которые остаются открытыми, люди должны держаться на расстоянии не менее двух метров друг от друга и желательно рассчитываться по безналу; эти заведения, со своей стороны, должны обеспечить такие условия.

Правительственные органы и учреждения местной власти должны принимать посетителей только три дня в неделю, с понедельника по среду, не более в течение трех часов в день.

В настоящее время в Чехии из-за распространения новой коронавирусной инфекции уже было введено чрезвычайное положение, действующее от 12 марта. От 14 марта в стране также закрыли магазины (кроме продуктовых, аптечных, домашних нужд, а также электротоваров) и заведения общественного питания (кроме продажи на вынос через окошко). Также, в соответствии с ранее принятым решением, с 16 марта перекрываются границы страны, с незначительными исключениями для отдельных категорий путешественников.

По состоянию на утро 16 марта в Чешской Республике зарегистрировано 293 человека с коронавирусом, из них больше всего - 96 человек в Праге.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 марта, 2020 понедельник

15 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

16 марта, 2020 понедельник

15 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать