Коронавирус: в Чехии ограничили свободу передвижения и закрыли торговые заведения и рестораны

16 марта, 2020, 09:14

Правительство Чехии ввело с 16 марта и по 24 марта запрет на свободное передвижение лиц в стране из-за распространения коронавируса

Об этом сообщает Радио Свобода.

Премьер-министр страны Андрей Бабиш сообщил, что запрет не касается поездок на работу и с работы, необходимых посещений членов семьи, покупки необходимых продуктов или поездок в учреждения здравоохранения.

"Мы хотим ограничить до минимума межчеловеческие контакты. Это не запрет выходить из дома и не домашнее заключение", - заявил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

В магазинах, которые остаются открытыми, люди должны держаться на расстоянии не менее двух метров друг от друга и желательно рассчитываться по безналу; эти заведения, со своей стороны, должны обеспечить такие условия.

Правительственные органы и учреждения местной власти должны принимать посетителей только три дня в неделю, с понедельника по среду, не более в течение трех часов в день.

В настоящее время в Чехии из-за распространения новой коронавирусной инфекции уже было введено чрезвычайное положение, действующее от 12 марта. От 14 марта в стране также закрыли магазины (кроме продуктовых, аптечных, домашних нужд, а также электротоваров) и заведения общественного питания (кроме продажи на вынос через окошко). Также, в соответствии с ранее принятым решением, с 16 марта перекрываются границы страны, с незначительными исключениями для отдельных категорий путешественников.

По состоянию на утро 16 марта в Чешской Республике зарегистрировано 293 человека с коронавирусом, из них больше всего - 96 человек в Праге.