Коронавирус: почти 8 млн жителей Великобритании заразятся до 2021 года, - The Guardian
16 марта, 2020, 10:31
Эпидемия коронавируса в Британии продлится до весны 2021 и может привести к госпитализации 7,9 млн человек
Об этом пишет The Guardian , ссылаясь на секретный отчет для высокопоставленных чиновников британской Национальной службы здравоохранения, сообщает РБК-Украина .
Главный медицинский советник правительства ранее описал эту цифру как наихудший сценарий и предположил, что реальное число окажется меньше.
"Ожидается, что до 80% населения будет инфицировано Covid-19 в течение следующих 12 месяцев, и до 15% (7,9 млн человек) может потребоваться госпитализация", - говорится в документе.
Вместе с тем, есть прогноз, что примерно 500 тысяч из 5 млн человек, работающих "в основных службах и критически важной инфраструктуре", могут заболеть в любое время в течение месячного пика эпидемии.
- В Британии предполагают, что следующий раунд переговоров по Brexit между Брюсселем и Лондоном может быть отменен из-за стремительного распространения коронавируса.
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