Коронавирус: почти 8 млн жителей Великобритании заразятся до 2021 года, - The Guardian

16 марта, 2020, 10:31

Эпидемия коронавируса в Британии продлится до весны 2021 и может привести к госпитализации 7,9 млн человек

Об этом пишет The Guardian , ссылаясь на секретный отчет для высокопоставленных чиновников британской Национальной службы здравоохранения, сообщает РБК-Украина .

Главный медицинский советник правительства ранее описал эту цифру как наихудший сценарий и предположил, что реальное число окажется меньше.

"Ожидается, что до 80% населения будет инфицировано Covid-19 в течение следующих 12 месяцев, и до 15% (7,9 млн человек) может потребоваться госпитализация", - говорится в документе.

Вместе с тем, есть прогноз, что примерно 500 тысяч из 5 млн человек, работающих "в основных службах и критически важной инфраструктуре", могут заболеть в любое время в течение месячного пика эпидемии.