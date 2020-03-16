Коронавирус: Египет закрывает аэропорты и гостиницы
Как сообщает Egypt Today, египетские аэропорты и курорты будут закрыты с 19 марта по 31 марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Премьер-министр Мустафа Мадбули объявил, что иностранные туристы, которые в настоящее время отдыхают в Египте, смогут завершить свой отпуск. На время карантина все отели пройдут процесс дезинфекции.
Он заверил, что стратегических запасов продовольствия хватит на длительный период времени, и поэтому населению не нужно делать запасы.
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Мадбули оценил ущерб в сфере туризма и авиаперевозок в 2,25 млрд фунтов (более $ 140 млн). "Здоровье египтян важнее всего на свете", - сказал премьер-министр Египта.
Сейчас количество случаев заражения в Египте достигло 126.
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