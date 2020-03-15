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Espreso.tvОбществоВ Египте туристы из Украины попали под карантин

В Египте туристы из Украины попали под карантин

Украинских туристов, отдыхавших в Египте в таких курортных городах, как Шарм-эль-Шейх и Хургада, поместили на карантин из-за подозрения инфицирования новым коронавирусом SARS-CoV-2

Об этом в ночь на воскресенье, 15 марта 2020 года, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины на своей странице в Facebook, передает Еспресо.TV.

"Украинские туристы в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* находятся на карантине", - говорится в сообщении.

В Мининфраструктуры отметили, что после окончания карантина в случае выявления случаев заражения коронавирусом, вызывающем заболевание COVID-19, после проведения лабораторных тестов туристы смогут вернуться в Украину.

"Мы просим отдыхающих сохранять спокойствие. Пожалуйста, оставайтесь на связи с турагентами для получения от них актуальной информации об обратных рейсах, и с представителями МИД", - отметили в пресс-службе ведомства.

 

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