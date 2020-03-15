В Египте туристы из Украины попали под карантин
Об этом в ночь на воскресенье, 15 марта 2020 года, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины на своей странице в Facebook, передает Еспресо.TV.
"Украинские туристы в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* находятся на карантине", - говорится в сообщении.
В Мининфраструктуры отметили, что после окончания карантина в случае выявления случаев заражения коронавирусом, вызывающем заболевание COVID-19, после проведения лабораторных тестов туристы смогут вернуться в Украину.
"Мы просим отдыхающих сохранять спокойствие. Пожалуйста, оставайтесь на связи с турагентами для получения от них актуальной информации об обратных рейсах, и с представителями МИД", - отметили в пресс-службе ведомства.
Читайте также
-
10 марта, 2020 Нефтяная война: Расчет или просчет Кремля
-
-
-
-