Карантин в Польше: на улицах сплошная пустота, - журналистка

16 марта, 2020, 21:20

Журналистка Елена Мищенко рассказала об эпидемиологической ситуации в Польше

Об этом она сообщила в эфире Эспрессо .

"По состоянию на эту минуту, последние данные были 2 часа назад. Подтверждено 156 случаев заражения из них три человека уже умерли. 13 человек излечилось успешно. Госпитализированы около 800 человек. Более 8 тыс. человек в Польше находится на домашнем карантине с подозрением на коронавирус или это люди, которые имели контакты с зараженными. Министр здравоохранения говорит, что ситуация будет ухудшаться, следует ожидать увеличения больных. Именно поэтому работают над увеличением количества инфекционных отделений. На сегодня в Польше есть 79 инфекционных отделений и это значит, что есть возможность принимать 3 тыс. пациентов. В настоящее время работают над переформатированием и переоборудованием 19 больниц в инфекционные, что позволит увеличить количество больничных коек до 10 тыс. 10 марта было объявлено, что отменяются все массовые мероприятия, на которые собирается 500 и более человек . Уже начали активно отменять все конференции, международные встречи, некоторые компании начали отменять зарубежные командировки ", - сказала журналистка.

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Университеты и школы начали также объявлять о том, что вводится двухнедельный карантин, хотя в некоторых учебных заведениях этот карантин продлится до 14 апреля, например, в Варшавском университете. Не работают ТЦ, развлекательные заведения, из магазинов остались только продуктовые, аптеки и магазины, в которых продают косметические и гигиенические средства. Прачки остались открыты. В магазине могут только два человека, остальные ждут на улице в очереди придерживаясь определенной дистанции. На улицах сплошная пустота. Общественный транспорт курсирует, но в нем тоже практически нет людей.