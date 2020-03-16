 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКарантин в Польше: на улицах сплошная пустота, - журналистка

Карантин в Польше: на улицах сплошная пустота, - журналистка

Журналистка Елена Мищенко рассказала об эпидемиологической ситуации в Польше

Об этом она сообщила в эфире Эспрессо .

"По состоянию на эту минуту, последние данные были 2 часа назад. Подтверждено 156 случаев заражения из них три человека уже умерли. 13 человек излечилось успешно. Госпитализированы около 800 человек. Более 8 тыс. человек в Польше находится на домашнем карантине с подозрением на коронавирус или это люди, которые имели контакты с зараженными. Министр здравоохранения говорит, что ситуация будет ухудшаться, следует ожидать увеличения больных. Именно поэтому работают над увеличением количества инфекционных отделений. На сегодня в Польше есть 79 инфекционных отделений и это значит, что есть возможность принимать 3 тыс. пациентов. В настоящее время работают над переформатированием и переоборудованием 19 больниц в инфекционные, что позволит увеличить количество больничных коек до 10 тыс. 10 марта было объявлено, что отменяются все массовые мероприятия, на которые собирается 500 и более человек . Уже начали активно отменять все конференции, международные встречи, некоторые компании начали отменять зарубежные командировки ", - сказала журналистка.

Читайте также: ВОЗ заявила, что эпицентр пандемии коронавируса в Европе.

Университеты и школы начали также объявлять о том, что вводится двухнедельный карантин, хотя в некоторых учебных заведениях этот карантин продлится до 14 апреля, например, в Варшавском университете. Не работают ТЦ, развлекательные заведения, из магазинов остались только продуктовые, аптеки и магазины, в которых продают косметические и гигиенические средства. Прачки остались открыты. В магазине могут только два человека, остальные ждут на улице в очереди придерживаясь определенной дистанции. На улицах сплошная пустота. Общественный транспорт курсирует, но в нем тоже практически нет людей.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

16 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать