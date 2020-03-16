Карантин: на внеочередном заседании Рады депутаты будут в масках, - Разумков
Об этом он заявил на согласительном совете парламента, передает УП.
"Завтра будут маски. Вас обеспечат масками. И аппарат так же - аппарат в этом плане позаботился. Будут обеспечены и работники аппарата. И прошла дезинфекция зала Верховной Рады, и кулуаров, и этого зала. Надо отдать должное нашему аппарату: он отработал - дай Бог каждому так работать", - сказал Разумков.
Однако в 8 утра начнется внеочередное заседание Верховной Рады.
"У нас есть народные депутаты, которые вернулись из командировок зарубежных, которые недостаточно хорошо себя чувствуют - и завтра их не будет на внеочередном заседании Верховной Рады. Прошу рассмотреть на комитете возможность не учитывать это при начислении заработной платы народным депутатам", - сказал глава ВР.
- До 3 апреля Верховная Рада будет работать в комитетах . Парламентскую сессию перенесут из-за карантина.
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