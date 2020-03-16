Карантин: на внеочередном заседании Рады депутаты будут в масках, - Разумков

16 марта, 2020, 12:56

Верховная Рада 17 марта проведет внеочередное заседание, на котором депутаты будут работать в медицинских масках

Об этом он заявил на согласительном совете парламента, передает УП.

"Завтра будут маски. Вас обеспечат масками. И аппарат так же - аппарат в этом плане позаботился. Будут обеспечены и работники аппарата. И прошла дезинфекция зала Верховной Рады, и кулуаров, и этого зала. Надо отдать должное нашему аппарату: он отработал - дай Бог каждому так работать", - сказал Разумков.

Однако в 8 утра начнется внеочередное заседание Верховной Рады.

"У нас есть народные депутаты, которые вернулись из командировок зарубежных, которые недостаточно хорошо себя чувствуют - и завтра их не будет на внеочередном заседании Верховной Рады. Прошу рассмотреть на комитете возможность не учитывать это при начислении заработной платы народным депутатам", - сказал глава ВР.