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Espreso.tvОбществоЕС запретит въезд в шенгенскую зону, - FT

ЕС запретит въезд в шенгенскую зону, - FT


фото: reuters
Европейские страны планируют ввести запрет на въезд в страны шенгенской зоны из третьих стран в связи с пандемией коронавируса

Об этом сообщает Financial Times.

Запрет, который, как ожидается, будет объявлен до конца дня, будет распространяться на все визиты из третьих стран.

По словам информированных источников, пяти странам-членам ЕС, не входящих в Шенген, - Ирландия, Кипр, Хорватия, Румыния и Болгария - предложили присоединиться к ограничениям. Статус Великобритании, которая вышла из ЕС в январе, неизвестен.

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Под исключение попадают граждане ЕС, жители и члены их семей, а также работники таких важных секторов, как система здравоохранения и транспорт.

Напомним, что эпицентр пандемии нового типа коронавируса переместился из Китая в Европу.

Европейские страны вводят общенациональный карантин и закрывают границы для иностранцев.

Согласно последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 170 000 подтвержденных случаев заражения коронавируса нового типа COVID-19 и более 6600 смертей.

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