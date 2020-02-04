Два новых бразильца: "Шахтер" подал заявку на плей-офф Лиги Европы

4 февраля, 2020, 19:25

В заявке "Шахтера" на матчи плей-офф Лиги Европы нашлось место для двух бразильских полузащитников Майкона и Фернандо

Об этом сообщает со ссылкой на УЕФА.

По сравнению с заявкой "горняков" на групповой раунд Лиги чемпионов, в заявочный лист на Лигу Европы попал бразильский хавбек Майкон, залечивший травму колена, а также вингер Фернандо, вернувшийся из аренды в лиссабонском "Спортинге".

Исключил "Шахтер" из заявки защитника Богдана Бутко, на которого не рассчитывает тренерский штаб Луиша Каштру, а также Андрея Тотовицкого и Андрея Борячука, которые уже покинули донецкую команду в январе.

Нет среди заявленных на Лигу Европы и бразильца Веллингтона Нема, вернувшегося из аренды в бразильском "Флуминенсе" и сейчас работает с "горняками" на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 51. Никита Турбаевский, 81. Анатолий Трубин

Защитники: 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 22. Николай Матвиенко, 31 Исмаили, 77. Валерий Бондарь, 87. Назарий Муравский, 98. Додо

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8 Маркос Антонио, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 14 Тете, 15 Евгений Коноплянка, 19 Манор Соломон, 20. Виктор Коваленко, 21 Алан Патрик, 27. Майкон, 28 Маркиньос Сиприано, 50. Сергей Болбат, 75. Артем Бондаренко, 76 Александр Пихальонок, 91. Михаил Мудрик, 99. Фернандо

Нападающие: 10. Жуниор Мораес, 45. Даниил Сикан