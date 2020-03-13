120 украинцев не смогли вернуться из Италии в Украину из-за коронавируса, - Мендель

13 марта, 2020, 22:50

120 украинцев не смогли пересечь границу со Словенией и затем вернуться из Италии в Украину

Об этом сообщила на брифинге 13 марта спикер президента Украины Юлия Мендель, передает Радио Свобода.

"Министерство иностранных дел знает об украинцах, которые остановились на границе со Словенией из-за закрытия границ словенской стороной. В Италии примерно 120 украинцев, которые возвращались на родину, были остановлены", - сказала она.

Пресс-секретарь президента добавила, что МИД рекомендовал всем гражданам Украины вернуться к местам пребывания и связаться с местными дипломатическими представительствами.

"Сейчас идет рекомендация им вернуться к местам пребывания и предоставить все свои контакты диппредставительствам Украины в Италии. Далее МИД уже работает и мы будем делать все возможное, чтобы все украинцы, которые хотят попасть на родину, вернулись", - заявила Мендель.