120 украинцев не смогли вернуться из Италии в Украину из-за коронавируса, - Мендель
Об этом сообщила на брифинге 13 марта спикер президента Украины Юлия Мендель, передает Радио Свобода.
"Министерство иностранных дел знает об украинцах, которые остановились на границе со Словенией из-за закрытия границ словенской стороной. В Италии примерно 120 украинцев, которые возвращались на родину, были остановлены", - сказала она.
Пресс-секретарь президента добавила, что МИД рекомендовал всем гражданам Украины вернуться к местам пребывания и связаться с местными дипломатическими представительствами.
"Сейчас идет рекомендация им вернуться к местам пребывания и предоставить все свои контакты диппредставительствам Украины в Италии. Далее МИД уже работает и мы будем делать все возможное, чтобы все украинцы, которые хотят попасть на родину, вернулись", - заявила Мендель.
- Напомним, Италия стала новым эпицентром вспышки коронавируса и лидирует по количеству заражений среди стран ЕС. Согласно последним данным, там зафиксировано 15 113 инфицированных коронавирусом.
- Из-за пандемии коронавируса с 12 марта по всей Украине действует карантин.
- 13 марта зафиксирована первая смерть в Украине от коронавируса.
- В Офисе президента сообщили о рассмотрении возможности введения чрезвычайного положения в Украине.
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с распространением коронавируса.
Читайте также
-
10 марта, 2020 Нефтяная война: Расчет или просчет Кремля
-
-
-
-