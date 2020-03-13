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Espreso.tvОбщество120 украинцев не смогли вернуться из Италии в Украину из-за коронавируса, - Мендель

120 украинцев не смогли вернуться из Италии в Украину из-за коронавируса, - Мендель

120 украинцев не смогли пересечь границу со Словенией и затем вернуться из Италии в Украину

Об этом сообщила на брифинге 13 марта спикер президента Украины Юлия Мендель, передает Радио Свобода.

"Министерство иностранных дел знает об украинцах, которые остановились на границе со Словенией из-за закрытия границ словенской стороной. В Италии примерно 120 украинцев, которые возвращались на родину, были остановлены", - сказала она.

Пресс-секретарь президента добавила, что МИД рекомендовал всем гражданам Украины вернуться к местам пребывания и связаться с местными дипломатическими представительствами.

"Сейчас идет рекомендация им вернуться к местам пребывания и предоставить все свои контакты диппредставительствам Украины в Италии. Далее МИД уже работает и мы будем делать все возможное, чтобы все украинцы, которые хотят попасть на родину, вернулись", - заявила Мендель.

  • Напомним, Италия стала новым эпицентром вспышки коронавируса и лидирует по количеству заражений среди стран ЕС. Согласно последним данным, там зафиксировано 15 113 инфицированных коронавирусом.
  • Из-за пандемии коронавируса с 12 марта по всей Украине действует карантин.
  • 13 марта зафиксирована первая смерть в Украине от коронавируса.
  • В Офисе президента сообщили о рассмотрении возможности введения чрезвычайного положения в Украине.
  • Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с распространением коронавируса.
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