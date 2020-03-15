 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Венгрии зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Венгрии зафиксирована первая смерть от коронавируса


фото: REUTERS
В соседней с Украиной Венгрии зафиксирована первая смерть пациента, у которого обнаружили коронавирус

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

В центральной больнице Южного Пешта в столице Венгрии 15 марта из-за COVID-19 умер 75-летний пациент. Смерть больного наступила в результате двустороннего воспаления легких, медики столичного госпиталя отметили, что мужчина умер вскоре после госпитализации.

Это первый летальный случай в Венгрии со времени эпидемии коронавируса, которая началась в этой стране 4 марта.

11 дней назад симптомы коронавируса в Будапеште обнаружили у двух студентов, граждан Ирана, которые учатся в двух столичных университетах. По состоянию на 15 марта зафиксировано 32 больных новой болезнью, 159 человек находятся на карантине, проведено 1236 тестов на выявление коронавируса. Один пациент выздоровел.

11 марта правительство объявило в Венгрии чрезвычайное положение. В списке срочных мер - ограничение въезда в Венгрию, закрытие вузов, детсадов, переход на дистанционное обучение в школах, запрет массовых мероприятий в закрытых помещениях с участием более 100 человек.

  • По состоянию на 17:00 воскресенья, 15 марта 2020 года, в Румынии подтверждено 139 случаев заражения вирусом COVID-19 (коронавирус), сообщила правительственная Стратегическая коммуникационная группа. При этом 9 из этих граждан объявлены вылеченными и выписаны из больниц.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

15 марта, 2020 воскресенье

14 марта, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать