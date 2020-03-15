В Венгрии зафиксирована первая смерть от коронавируса

15 марта, 2020, 20:36

В соседней с Украиной Венгрии зафиксирована первая смерть пациента, у которого обнаружили коронавирус

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

В центральной больнице Южного Пешта в столице Венгрии 15 марта из-за COVID-19 умер 75-летний пациент. Смерть больного наступила в результате двустороннего воспаления легких, медики столичного госпиталя отметили, что мужчина умер вскоре после госпитализации.

Это первый летальный случай в Венгрии со времени эпидемии коронавируса, которая началась в этой стране 4 марта.

11 дней назад симптомы коронавируса в Будапеште обнаружили у двух студентов, граждан Ирана, которые учатся в двух столичных университетах. По состоянию на 15 марта зафиксировано 32 больных новой болезнью, 159 человек находятся на карантине, проведено 1236 тестов на выявление коронавируса. Один пациент выздоровел.

11 марта правительство объявило в Венгрии чрезвычайное положение. В списке срочных мер - ограничение въезда в Венгрию, закрытие вузов, детсадов, переход на дистанционное обучение в школах, запрет массовых мероприятий в закрытых помещениях с участием более 100 человек.