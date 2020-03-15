Коронавирус в Румынии: 139 зараженных, 9 вылеченных, 36 уголовных дел

15 марта, 2020, 19:09

По состоянию на 17:00 воскресенья, 15 марта 2020 года, в Румынии подтверждены 139 случаев заражения вирусом COVID-19 (коронавируса), сообщила правительственная Стратегическая коммуникационная группа. При этом 9 из этих граждан объявлены вылеченными и выписаны из больниц

Об этом со ссылкой на румынский телеканал Pro TV передает Еспресо.TV .

15 марта подтверждены 16 новых случаев: 4 - в Бухаресте, 4 - в Араде, 3 - в Брашове, 2 - в Браиле и по одному случаю в Констанце, Телеормане и Яссах.

Все недавно подтвержденные положительные лица COVID-19 являются или контактами положительных случаев или карантинными лицами. Их возраст составляет от 5 до 71 года.

Люди, зараженные коронавирусом, принимаются в больницы в Бухаресте, Яссах, Клуж-Напоке, Тимишоаре, Краеве и Констанце и находятся под постоянным контролем, отмечают румынские власти.

Общее состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Всего на территории Румынии в институционализированном карантине находятся 2855 человек, для которых проводится проверка на выявление, контактировали ли они с вирусом COVID-19. Еще 14 640 человек находятся в изоляции дома и находятся под контролем.

Сегодня на национальном уровне обработано 3205 тестов. Из них 3066 были отрицательными.

Кроме того, сейчас зарегистрировано 36 уголовных дел, касающихся совершения преступления относительно ненадлежащей борьбы с заболеванием.