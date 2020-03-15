В Украину вернулись морозы
15 марта, 2020, 06:46
В ночь с 14 на 15 марта 2020 года на большей территории страны столбики термометра показывали ниже 0 градусов по Цельсию
Об этом со ссылкой на онлайновые сервисы прогноза и определения состояния погоды рассказывает Еспресо.TV.
По состоянию на 3:00 в Киеве было -2, во Львове, Хмельницком, Кривом Роге -4, в Тернополе, Кропивницком, Луцке, Чернигове -3, в Запорожье -2.
Зато в Виннице, Полтаве, Днепре измерения температуры атмосферного воздуха давало результат в -1 градус.
Сильный мороз, как для середины марта, ощущался также в Польше. Варшава передавала о -8, Гданьск о -6.
В Праге фиксировалось -2 градуса.
Изображения с сервиса rp5.com (3:00 воскресенья, 15 марта 2020 года)
- Напомним, синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко предупреждала о похолодании на выходные .
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