В Украину вернулись морозы

15 марта, 2020, 06:46

В ночь с 14 на 15 марта 2020 года на большей территории страны столбики термометра показывали ниже 0 градусов по Цельсию

Об этом со ссылкой на онлайновые сервисы прогноза и определения состояния погоды рассказывает Еспресо.TV.

По состоянию на 3:00 в Киеве было -2, во Львове, Хмельницком, Кривом Роге -4, в Тернополе, Кропивницком, Луцке, Чернигове -3, в Запорожье -2.

Зато в Виннице, Полтаве, Днепре измерения температуры атмосферного воздуха давало результат в -1 градус.

Сильный мороз, как для середины марта, ощущался также в Польше. Варшава передавала о -8, Гданьск о -6.

В Праге фиксировалось -2 градуса.

Изображения с сервиса rp5.com (3:00 воскресенья, 15 марта 2020 года)