Синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании на выходные
13 марта, 2020, 10:58
В большинстве областей Украины 14 и 15 марта ожидается похолодание
Об этом рассказала синоптик Еспресо Наталья Диденко.
"На выходных в Украине ожидается похолодание. В западных и северных областях температура воздуха даже в день не превышает +5 и +11 градусов. Теплая погода удержится в южной части. Но все же в большинстве областей Украины ожидается похолодание. А в субботу на Западе и Севере пройдет дождь, в результате деятельности атмосферного фронта. На Западе и в Прикарпатье, возможно, дождь со снегом.
В Киеве ожидается снижение температуры. Осадки возможны в субботу. В воскресенье прояснение.
Читайте также
-
10 марта, 2020 Нефтяная война: Расчет или просчет Кремля
-
-
-
-