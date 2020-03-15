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Espreso.tvОбществоВ МАУ пояснили стремительное подорожание авиабилетов перед закрытием границы

В МАУ пояснили стремительное подорожание авиабилетов перед закрытием границы


фото: Укрінформ
В Международных авиалиниях Украины объяснили стремительный рост цен на билеты повышенным спросом и решением о прекращении международного авиасообщения

Об этом сообщила авиакомпания МАУ.

В МАУ пояснили, что современные компании рассчитывают стоимость авиаперелета по одному тому же алгоритму. Цену формирует специальная система расчета - Revenue Management System, что исключает вероятность формирования стоимости авиабилетов в ручном режиме.

Эта система автоматически определяет стоимость на том или ином маршруте в соответствии с целым рядом показателей. Таких, как интенсивность продаж, спрос на период времени и тому подобное. Цифровые алгоритмы анализируют объем запросов на покупку авиабилетов и пересчитывают их стоимость в соответствии с количеством пользователей, которые одновременно заходят в глобальную систему бронирования для заказа билета и создания бронирования.

"Увеличение запросов на оформление билета система расценивает как повышение спроса с соответствующей корректировкой стоимости. Это - по стоимости. Далее - о причинах роста цен: не МАУ принимала решение об ограничении пассажирского сообщения. Главная задача авиакомпании - поднимать самолеты в небо и доставлять людей во все точки мира. Авиакомпания никогда добровольно не прекратила бы это делать", - заявили в авиакомпании.

Также в МАУ потребовали ответа на ряд вопросов, которые помогли бы прояснить ситуацию с ростом цен. Посчитали ли количество граждан Украины, и не только украинцев, которые хотят и должны вернуться? Кто разгоняет панику, последний шанс вернуться - только до 17 марта? Кто объяснил четко и понятно, как люди попадут домой после этой даты? Удивляет ли кого-то тот факт, что количество посещений веб-сайта авиакомпании выросло в сотни раз?

В МАУ также заявили, что авиакомпания отошла от ручного режима формирования стоимости перелетов много лет назад и не намерена "возвращаться к каменному веку".

В МАУ отметили, что главный союзник роста цен на авиабилеты - это паника.

"Авиакомпания будет делать все возможное и зависящее от нее для того, чтобы после окончания срока действия карантина ситуация нормализовалась", - заверили в МАУ.

  • Напомним, за сутки до закрытия границы из-за чрезвычайного спроса резко поднялись цены на авиабилеты.
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