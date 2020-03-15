За сутки до закрытия границы из-за чрезмерного спроса резко поднялись цены на авиабилеты. МАУ и эксперты объяснили, что происходит

15 марта, 2020, 10:39

Украинские авиакомпании увеличили стоимость авиаперелетов. Произошло это за день до закрытия границы Украины

Цены на некоторые билеты превышают $1 тыс. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте компании по состоянию на вечер субботы, 14 марта 2020 года, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на РБК-Украина.

Как известно, в 00:00 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 00:00 17 марта прекращается авиасообщение. Власти призывают украинцев в течение трех дней вернуться из-за границы, так как потом вернуться на самолете возможности у них не будет. В свою очередь, МАУ анонсировала дополнительные рейсы до 17 марта, чтобы забрать всех украинцев, которые желают вернуться.

Как сообщала пресс-служба МАУ в Facebook, в течение ближайших двух дней МАУ планирует выполнить несколько дополнительных рейсов для вывоза украинцев из-за рубежа. В частности, МАУ запустили дополнительный рейсы по маршруту Киев - Лондон - Киев и Киев - Вена - Киев вечером 14 марта, а также увеличена емкость на маршруте Киев - Тель-Авив - Киев и планируется дополнительный рейс в Париж.

При этом, согласно информации на сайте компании, в частности, из Лондона в Киев эконом-классом вчера можно было улететь за 9,7 тыс. гривень, а вот цена на воскресенье почти в три раза выше - 24,2 тыс. гривень.

Из Парижа в Киев на вчера билетов уже не было, но сегодня из французской столицы можно вернуться в Киеве почти за 22 тыс. гривень, а 16 марта цена за билет в один конец превышает 35 тыс. гривень.

Еще один дополнительный маршрут - Вена-Киев - цена на билет стартует от 10 тыс. гривень, если лететь 15 марта, и от 12,8 тыс. гривень до 19,9 тыс. грн придется заплатить за билет на 16 марта. Причем стоимость билета на рейс Австрийских авиалиний на 7 тыс. ниже, чем в МАУ.

"Отметим, билеты на рейсы европейских лоукостеров Ryanair и Wizzair на воскресенье либо раскуплены, либо рейсы на этот день запланированы", - отмечается в сообщении украинской редакции РБК.

В свою очередь руководитель компании МАУ Евгений Дыхне просит также обратить внимание на цены других авиаперевозчиков и подчеркивает, что никто "руками стоимость билетов не вводит".

"Было бы справедливо, чтобы кроме скринов авиабилетов МАУ для сравнения прикладывали еще и билеты других авиакомпаний. Современные авиакомпании рассчитывают алгоритмы по одним и тем же алгоритмам. Цену формирует специальная система расчета revenue management, никто руками стоимость билетов не вводит. И данная система определяет стоимость на том или ином маршруте в соответствии с целого ряда показателей", - подчеркнул он у себя на Telegram.

Популярный украинский блоггер Роман Синицын у себя на Facebook подробно анализирует ситуацию и главной причиной подорожания билетов называет рекордный спрос на возвращение в Украину в указанные выше слишком сжатые сроки. Также он описывает особенности работы компаний, которые тоже существенно влияют на ценообразование.

"Сейчас просто безумный, нет не так - БЕЗУМНЫЙ, спрос на билеты в Киев из-за завтрашнего локдауна у нас и ряд локдаунов / тревел-банов в Европе (Испания, Чехия, Словакия ... будут еще). И не только спрос на покупку, количество обращений безумно, система из-за это делает билеты дороже", - пишет Синицын.