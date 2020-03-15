Россия терроризирует британцев фейками о коронавирусн

15 марта, 2020, 22:10

Правительство Великобритании создало особый отдел по борьбе с дезинформацией из-за подозрений, что Россия намеренно распространяет в сети фейки о коронавирусе

Об этом сообщает "Голос Америки".

Правительство премьерминистра Великобритании Бориса Джонсона создало особый отдел борьбы с дезинформацией на фоне подозрений, что Россия намеренно распространяет фейковые новости о коронавирусе, сея панику среди населения Соединенного Королевства.

В британском руководстве выражают все большее беспокойство попытками Кремля и ассоциированных с ним группировок использовать пандемию, наполняя медиапространство и социальные сети сплетнями, чтобы обострить ситуацию. В частности, в дезинформационной кампании используют слухи о нехватке продуктов питания и лекарств.

Британский обозреватель по вопросам безопасности Тим Харли отмечает, что одной из главных целей России среди стран западного альянса являются именно британцы.

Чтобы противодействовать этому, в новосозданный отдел британского правительства вошли специалисты из разных министерств, которые имеют опыт работы со средствами массовой информации, социальными сетями и кибербезопасностью.

Ранее представитель госдепартамента США Лия Габриэль в Конгрессе прямо обвинила Россию во вбросе ряда фейковых и панических новостей о заболевании COVID-19. Все это, по мнению Габриэль, снова продемонстрировало целую "экосистему" российской дезинформации в действии.