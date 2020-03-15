Минздрав просит правительство ограничить использование общественного транспорта
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, Министерство здравоохранения будет рекомендовать правительству принять решение об ограничении использования общественного транспорта.
"Мы будем рекомендовать изменения в графиках общественного транспорта, чтобы уменьшить скопление людей в одном месте. Дистанция между людьми - это эффективное средство профилактики", - сказал Ляшко.
Он уточнил, что пока такое решение не принято.
Ляшко также напомнил, что карантинные меры будут действовать до 3 апреля. Продолжение карантина будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Украине, ЕС и соседних с Украиной странах.
"Мы будем рассматривать вопрос, продолжать ли карантин. Все будет зависеть от эпидситуации", - сказал Ляшко.
- Напомним, 15 марта министр здравоохранения Илья Емец призвал закрыть заведения общественного питания, ТРЦ и ограничить передвижение внутри страны .
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