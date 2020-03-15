Минздрав просит правительство ограничить использование общественного транспорта

15 марта, 2020, 21:11

Министерство здравоохранения обратилось к правительству с предложением ограничить использование общественного транспорта

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, Министерство здравоохранения будет рекомендовать правительству принять решение об ограничении использования общественного транспорта.

"Мы будем рекомендовать изменения в графиках общественного транспорта, чтобы уменьшить скопление людей в одном месте. Дистанция между людьми - это эффективное средство профилактики", - сказал Ляшко.

Он уточнил, что пока такое решение не принято.

Ляшко также напомнил, что карантинные меры будут действовать до 3 апреля. Продолжение карантина будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Украине, ЕС и соседних с Украиной странах.

"Мы будем рассматривать вопрос, продолжать ли карантин. Все будет зависеть от эпидситуации", - сказал Ляшко.