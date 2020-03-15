 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМинздрав просит правительство ограничить использование общественного транспорта

Минздрав просит правительство ограничить использование общественного транспорта


фото: Укрінформ
Министерство здравоохранения обратилось к правительству с предложением ограничить использование общественного транспорта

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, Министерство здравоохранения будет рекомендовать правительству принять решение об ограничении использования общественного транспорта.

"Мы будем рекомендовать изменения в графиках общественного транспорта, чтобы уменьшить скопление людей в одном месте. Дистанция между людьми - это эффективное средство профилактики", - сказал Ляшко.

Он уточнил, что пока такое решение не принято.

Ляшко также напомнил, что карантинные меры будут действовать до 3 апреля. Продолжение карантина будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Украине, ЕС и соседних с Украиной странах.

"Мы будем рассматривать вопрос, продолжать ли карантин. Все будет зависеть от эпидситуации", - сказал Ляшко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

15 марта, 2020 воскресенье

14 марта, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать