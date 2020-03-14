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Espreso.tvОбществоЗаместители главы СБУ потеряли должности

Заместители главы СБУ потеряли должности


фото: segodnya.ua
Президент Владимир Зеленский уволил Карпенко Александра и Нескромного Дмитрия с должностей заместителей главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова

Об этом говорится в последних указах главы государства, передает Еспресо.TV .

Карпенко был назначен на должность заместителя в июле прошлого года.

Нескромный занимал пост первого заместителя Баканова и начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины с ноября 2019 года.

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Новым первым заместителем Баканова назначен Василий Малюк.

Также нового руководителя получило областное управление СБУ в городе Днепр. Им стал Владимир Краснянский.

Кроме того, с должности начальника Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины уволен Владимир Киптенко.

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