Заместители главы СБУ потеряли должности
Об этом говорится в последних указах главы государства, передает Еспресо.TV .
Карпенко был назначен на должность заместителя в июле прошлого года.
Нескромный занимал пост первого заместителя Баканова и начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины с ноября 2019 года.
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Новым первым заместителем Баканова назначен Василий Малюк.
Также нового руководителя получило областное управление СБУ в городе Днепр. Им стал Владимир Краснянский.
Кроме того, с должности начальника Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины уволен Владимир Киптенко.
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