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Espreso.tvОбществоКоронавирус: Кулеба рассказал, как эвакуироваться украинцам, находящимся за рубежом

Коронавирус: Кулеба рассказал, как эвакуироваться украинцам, находящимся за рубежом


фото: Укрінформ
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посоветовал украинцам, которые остаются за границей во время эпидемии коронавируса, регистрироваться в онлайн-системе "Друг"

Об этом Кулеба заявил 14 марта на брифинге, сообщает Еспресо.TV.

По его словам, граждане Украины, которые находятся за границей, могут зарегистрироваться в онлайн-системе "Друг", которую будут использовать для дальнейшей эвакуации.

"Ближайшие 4 дня до 17 марта будут время чрезвычайной ответственности и напряжения. Сейчас время взвешенных и ответственных решений. Я гарантирую, что МИД будет максимально работать, чтобы ни один украинец не остался без помощи. Призываю всех украинцев регистрироваться в системе МИД. Идите ищите онлайн. Вы там регистрируетесь и мы сразу видим, где вы находитесь. Если вы не сможете вернуться до 17 марта, именно эта система станет основой для формирования списков для вывоза граждан в Украину спецсамолётом ", - пояснил Кулеба.

Также, по его словам, МИД договорился с украинским мобильными операторами об извещении украинцев за рубежом о прекращении авиасообщения, связи с консулами и организации выезда в Украину после 17 марта.

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