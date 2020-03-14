Во Франции уже 79 умерших от коронавируса
14 марта, 2020, 08:15
13 марта 2020 года Франции зафиксировано около 800 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19
Об этом вечером объявил министр здравоохранения Оливье Веран. Таким образом общее число выявленных случаев заражения во Франции достигло 3661 человека, информирует Еспресо.TV со ссылкой на RFI .
Относительно скольких людей было проведено тестирование на Covid-19, Министерство здравоохранения не уточняет.
Количество умерших от последствий заражения коронавирусов во Франции увеличилась за день на 18 человек и достигло 79. Еще 154 пациента находятся в тяжелом состоянии.
"Мы только в начале эпидемии, она прогрессирует, это было ожидаемо. Еще есть время строго и скрупулезно изменить наше поведение, чтобы защитить самих себя и окружающих", - подчеркнул министр.
- Перед этим в пятницу, 13 марта, правительство Франции запретило мероприятия с численностью более ста человек.
- 12 марта президент Эмманюэль Макрон объявил о закрытии с 16 марта всех учебных заведений и призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.
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