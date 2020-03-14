 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВо Франции уже 79 умерших от коронавируса

Во Франции уже 79 умерших от коронавируса


фото: abs-cbn.com
13 марта 2020 года Франции зафиксировано около 800 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19

Об этом вечером объявил министр здравоохранения Оливье Веран. Таким образом общее число выявленных случаев заражения во Франции достигло 3661 человека, информирует Еспресо.TV со ссылкой на RFI .

Относительно скольких людей было проведено тестирование на Covid-19, Министерство здравоохранения не уточняет.

Количество умерших от последствий заражения коронавирусов во Франции увеличилась за день на 18 человек и достигло 79. Еще 154 пациента находятся в тяжелом состоянии.

"Мы только в начале эпидемии, она прогрессирует, это было ожидаемо. Еще есть время строго и скрупулезно изменить наше поведение, чтобы защитить самих себя и окружающих", - подчеркнул министр.

  • Перед этим в пятницу, 13 марта, правительство Франции запретило мероприятия с численностью более ста человек.
  • 12 марта президент Эмманюэль Макрон объявил о закрытии с 16 марта всех учебных заведений и призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 марта, 2020 суббота

13 марта, 2020 пятница

больше новостей

14 марта, 2020 суббота

13 марта, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать