Во Франции уже 79 умерших от коронавируса

14 марта, 2020, 08:15

13 марта 2020 года Франции зафиксировано около 800 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19

Об этом вечером объявил министр здравоохранения Оливье Веран. Таким образом общее число выявленных случаев заражения во Франции достигло 3661 человека, информирует Еспресо.TV со ссылкой на RFI .

Относительно скольких людей было проведено тестирование на Covid-19, Министерство здравоохранения не уточняет.

Количество умерших от последствий заражения коронавирусов во Франции увеличилась за день на 18 человек и достигло 79. Еще 154 пациента находятся в тяжелом состоянии.

"Мы только в начале эпидемии, она прогрессирует, это было ожидаемо. Еще есть время строго и скрупулезно изменить наше поведение, чтобы защитить самих себя и окружающих", - подчеркнул министр.