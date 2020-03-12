Коронавирус: Франция закроет все учебные заведения, - Макрон

12 марта, 2020, 22:42

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении карантинных мероприятий в связи "самым серьезным кризисом" в области здравоохранения в стране за последние 100 лет

Об этом сообщает НВ со ссылкой на The Guardian .

В связи с угрозой коронавируса COVID-19 все детские сады, школы, колледжи и университеты будут закрыты с 16 марта.

В ходе телевизионного обращения, первого с начала эпидемии, Макрон призвал людей старше 70 лет и с хроническими заболеваниями как можно реже выходить из дома. По его словам, защита наиболее уязвимых является приоритетом.

В то же время местные выборы во Франции состоятся, несмотря на объявленную во всем мире пандемию коронавируса. Выборы запланированы на 15 и 22 марта.