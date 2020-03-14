В МАУ рассказали детали о прекращении пассажирского авиасообщения

14 марта, 2020, 17:17

Международные авиалинии Украины рассказали подробности о прекращении регулярного пассажирского авиасообщения

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании МАУ.

В МАУ сообщили, что в 00:00 часов в ночь на 17 марта в Украине закрывается регулярное пассажирское авиасообщение.

"Наши пассажиры - соотечественники, которые находятся за рубежом, должны вернуться домой до сих пор, воспользовавшись всеми возможными средствами транспортного сообщения", - говорится в сообщении.

Гражданам Украины, которые не успеют вернуться домой в течение 15 - 16 марта, нужно обратиться к украинским консульствам за рубежом. Для таких случаев будут организованы специальные отдельные нерегулярные рейсы для возвращения сограждан домой.

Авиакомпания МАУ предупреждает, что количество имеющихся свободных мест на ее собственных регулярных рейсах 15 и 16 марта - ограничено, а потому просит с пониманием относиться к ограниченным возможностям авиакомпании во время действия форс-мажорных обстоятельств.

Сейчас МАУ планирует выполнение в течение ближайших двух суток дополнительных регулярных рейсов для вывоза граждан Украины.