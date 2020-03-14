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Espreso.tvСпортУПЛ: результаты стартовых матчей второго этапа чемпионата Украины

УПЛ: результаты стартовых матчей второго этапа чемпионата Украины


фото: fco.com.ua
14 марта тремя матчами 23-го тура стартовал второй этап чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Чемпионат Украины

23-й тур

14 марта

"Александрия" - "Колос" 4: 2

Голы: Гречишкин, 45 + 1 (пен.), Грицук, 54 (пен.), Ковалец, 64, Задерака, 89 - Сорокин, 35, Лысенко, 80

"Днепр-1" - "Мариуполь" 2: 0

Голы: Хобленко, 64 (пен.), Супряга, 90

"Львов" - "Карпаты" 1: 1

Голы: Матеус, 50 - Братков, 27 (пен.)

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