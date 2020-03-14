УПЛ: результаты стартовых матчей второго этапа чемпионата Украины
14 марта, 2020, 20:09
14 марта тремя матчами 23-го тура стартовал второй этап чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Чемпионат Украины
23-й тур
14 марта
"Александрия" - "Колос" 4: 2
Голы: Гречишкин, 45 + 1 (пен.), Грицук, 54 (пен.), Ковалец, 64, Задерака, 89 - Сорокин, 35, Лысенко, 80
"Днепр-1" - "Мариуполь" 2: 0
Голы: Хобленко, 64 (пен.), Супряга, 90
"Львов" - "Карпаты" 1: 1
Голы: Матеус, 50 - Братков, 27 (пен.)
- Напомним, 11 сентября в четвертьфинале Кубка Украины по футболу "Динамо" победило "Александрию" со счетом 1: 0.
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