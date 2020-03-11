"Динамо" в меньшинстве обыграло "Александрию" и вышло в полуфинал Кубка Украины
11 марта, 2020, 22:05
В четвертьфинале Кубка Украины по футболу "Динамо" победило "Александрию" со счетом 1:0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Единственный гол во встрече был забит в овертайме, за 90 минут команды не нашли сильнейшего, поэтому по регламенту пришлось сыграть 3-й и 4-й таймы по 15 минут. На 106-й минуте матча отличился вингер киевского клуба Виктор Цыганков.
На 55-й минуте хавбек "Динамо" Мохаммед Кадири был удален с поля, после того как получил вторую желтую карточку.
Кубок Украины
1/4 финала
11 марта
"Динамо" - "Александрия" 1:0
Гол: Цыганков, 106
Удаление: Кадири, 55
- 11 марта представители первой лиги "Минай" и "Ингулец" определили первого полуфиналиста Кубка Украины по футболу.
- В другом четвертьфинальном матче Кубка Украины "Мариуполь" победил "Альянс" со счетом 4:2.
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