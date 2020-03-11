"Динамо" в меньшинстве обыграло "Александрию" и вышло в полуфинал Кубка Украины

11 марта, 2020, 22:05

В четвертьфинале Кубка Украины по футболу "Динамо" победило "Александрию" со счетом 1:0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Единственный гол во встрече был забит в овертайме, за 90 минут команды не нашли сильнейшего, поэтому по регламенту пришлось сыграть 3-й и 4-й таймы по 15 минут. На 106-й минуте матча отличился вингер киевского клуба Виктор Цыганков.

На 55-й минуте хавбек "Динамо" Мохаммед Кадири был удален с поля, после того как получил вторую желтую карточку.

Кубок Украины

1/4 финала

11 марта

"Динамо" - "Александрия" 1:0

Гол: Цыганков, 106

Удаление: Кадири, 55