УПЛ: расписание матчей и трансляций 23-го тура
14 марта, 2020, 07:03
В 23-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" сыграет против "Зари", а "Динамо" примет "Десну"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинская Премьер-лига
23-й тур
14 марта
Группа выбывания
14:00 "Львов" - "Карпаты" (Львов), трансляция на "Футбол 2"
17:00 "Днепр-1" - "Мариуполь", трансляция на УНИАН
Чемпионская группа
17:00 "Александрия" - "Колос" (Ковалевка), трансляция на "Футбол 2"
15 марта
Чемпионская группа
14:00 "Заря" (Луганск) - "Шахтер" (Донецк), трансляция на УНИАН
17:00 "Динамо" (Киев) - "Десна" (Чернигов), трансляция на 2+2
Группа выбывания
19:30 "Олимпик" (Донецк) - "Ворскла" (Полтава), трансляция на "Футбол 1"
- 12 марта главный тренер "Колоса" Руслан Костышин пошутил по поводу того, что дал своим игрокам два дня выходных.
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