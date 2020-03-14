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Espreso.tvСпортУПЛ: расписание матчей и трансляций 23-го тура

УПЛ: расписание матчей и трансляций 23-го тура


фото: upl.ua
В 23-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" сыграет против "Зари", а "Динамо" примет "Десну"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинская Премьер-лига

23-й тур

14 марта

Группа выбывания

14:00 "Львов" - "Карпаты" (Львов), трансляция на "Футбол 2"

17:00 "Днепр-1" - "Мариуполь", трансляция на УНИАН

Чемпионская группа

17:00 "Александрия" - "Колос" (Ковалевка), трансляция на "Футбол 2"

15 марта

Чемпионская группа

14:00 "Заря" (Луганск) - "Шахтер" (Донецк), трансляция на УНИАН

17:00 "Динамо" (Киев) - "Десна" (Чернигов), трансляция на 2+2

Группа выбывания

19:30 "Олимпик" (Донецк) - "Ворскла" (Полтава), трансляция на "Футбол 1"

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