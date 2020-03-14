Украинец стал героем матча команды Реброва в Венгрии
14 марта, 2020, 22:06
Украинский футболист "Ференцвароша" Александр Зубков отдал две результативные передачи в матче чемпионата Венгрии против "Капошвара"
Об этом сообщает M4Sport в facebook.
В матче 25-го тура чемпионата Венгрия Зубков отметился двумя голевыми передачами. На 37-й минуте украинец ассистировал Франко Боли, который открыл счет, а на 57-й минуте отдал голевой пас на Исаеля Барбозу.
Зубков провел на поле 51 минуту, а "Ференцварош", который возглавляет украинец Сергей Ребров, разгромил соперника 5: 0.
На счету Зубкова в нынешнем сезоне теперь 9 голов и 10 ассистов в 34 матчах за "Ференцварош".
- 5 марта стало известно, что "Шахтер" договорился о переходе полузащитника Александра Зубкова , который играет в аренде за венгерский "Ференцварош", в итальянскую "Сампдорию".
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