Украинец стал героем матча команды Реброва в Венгрии

14 марта, 2020, 22:06

Украинский футболист "Ференцвароша" Александр Зубков отдал две результативные передачи в матче чемпионата Венгрии против "Капошвара"

Об этом сообщает M4Sport в facebook.

В матче 25-го тура чемпионата Венгрия Зубков отметился двумя голевыми передачами. На 37-й минуте украинец ассистировал Франко Боли, который открыл счет, а на 57-й минуте отдал голевой пас на Исаеля Барбозу.

Зубков провел на поле 51 минуту, а "Ференцварош", который возглавляет украинец Сергей Ребров, разгромил соперника 5: 0.

На счету Зубкова в нынешнем сезоне теперь 9 голов и 10 ассистов в 34 матчах за "Ференцварош".