"Шахтер" согласился продать украинского футболиста в Италию
5 марта, 2020, 15:01
"Шахтер" договорился о переходе полузащитника Александра Зубкова, который играет в аренде за венгерский "Ференцварош", в итальянскую "Сампдорию"
Об этом сообщает ANSA.
Сумма трансфера Зубкова составит 4,5 млн евро. Аренда украинца в "Ференцварош" рассчитана до 30 июня 2020 года. Контракт футболиста с "Шахтером" действует до 30 июня 2022-го.
В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник сыграл за "Ференцварош" 33 матча и забил 9 голов. Он является лучшим бомбардиром венгерского клуба, который тренирует украинец Сергей Ребров.
Сейчас "Сампдория" занимает в чемпионате Италии 17 место. От зоны вылета команду из Генуи отделяет 1 очко.
- 3 марта стало известно, что "Шахтер" может вернуть из аренды в "Ференцварош" Александр Зубкова и отправить его в итальянскую "Сампдорию".
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