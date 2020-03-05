"Шахтер" согласился продать украинского футболиста в Италию

5 марта, 2020, 15:01

"Шахтер" договорился о переходе полузащитника Александра Зубкова, который играет в аренде за венгерский "Ференцварош", в итальянскую "Сампдорию"

Об этом сообщает ANSA.

Сумма трансфера Зубкова составит 4,5 млн евро. Аренда украинца в "Ференцварош" рассчитана до 30 июня 2020 года. Контракт футболиста с "Шахтером" действует до 30 июня 2022-го.

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник сыграл за "Ференцварош" 33 матча и забил 9 голов. Он является лучшим бомбардиром венгерского клуба, который тренирует украинец Сергей Ребров.

Сейчас "Сампдория" занимает в чемпионате Италии 17 место. От зоны вылета команду из Генуи отделяет 1 очко.