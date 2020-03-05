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Espreso.tvСпорт"Шахтер" согласился продать украинского футболиста в Италию

"Шахтер" согласился продать украинского футболиста в Италию


фото: Getty Images
"Шахтер" договорился о переходе полузащитника Александра Зубкова, который играет в аренде за венгерский "Ференцварош", в итальянскую "Сампдорию"

Об этом сообщает ANSA.

Сумма трансфера Зубкова составит 4,5 млн евро. Аренда украинца в "Ференцварош" рассчитана до 30 июня 2020 года. Контракт футболиста с "Шахтером" действует до 30 июня 2022-го.

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник сыграл за "Ференцварош" 33 матча и забил 9 голов. Он является лучшим бомбардиром венгерского клуба, который тренирует украинец Сергей Ребров.

Сейчас "Сампдория" занимает в чемпионате Италии 17 место. От зоны вылета команду из Генуи отделяет 1 очко.

  • 3 марта стало известно, что "Шахтер" может вернуть из аренды в "Ференцварош" Александр Зубкова и отправить его в итальянскую "Сампдорию".
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