Супрун призывает не скрывать статистику о больных коронавирусом
Об этом она пишет у себя на странице, передает Еспресо.TV.
Особенно это касается руководителей медицинской отрасли на местах, отмечает экс-чиновник.
"Важно, чтобы управленцы на местах и медицинские работники были ответственными и не боялись правды. Не надо стесняться или беспокоиться о том, что можно выглядеть плохо или быть "проблемным" на фоне других регионов. Говорить открыто и честно о подозрениях в COVID-19, требовать проведения тестов, надлежащего количества средств индивидуальной защиты, а главное - объективной и честной информации ", - отмечает Супрун.
Именно открытость и честность в общении с подчиненными помогла ей лично и ее команде успешно решить проблему с корью.
"Во время вспышки кори 2018-2019 лет, мы с командой просили (а порой даже заставляли) региональные департаменты здравоохранения говорить правду о количестве случаев болезни. Только зная правду, можно правильно реагировать, разработать действенный план, строить честную и прозрачную коммуникацию и уменьшить беспокойство в обществе ", - обращает внимание Супрун.
- Напомним, СНБО призывает всех украинцев до 17 марта срочно вернуться в страну .
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