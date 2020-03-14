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Espreso.tvОбществоСупрун призывает не скрывать статистику о больных коронавирусом

Супрун призывает не скрывать статистику о больных коронавирусом


фото: en.wikipedia.org
По мнению бывшей главы Министерства здравоохранения, действующей власти не следует исповедовать принцип закрытости в информировании населения о распространении коронавируса в Украине

Об этом она пишет у себя на странице, передает Еспресо.TV.

Особенно это касается руководителей медицинской отрасли на местах, отмечает экс-чиновник.

"Важно, чтобы управленцы на местах и медицинские работники были ответственными и не боялись правды. Не надо стесняться или беспокоиться о том, что можно выглядеть плохо или быть "проблемным" на фоне других регионов. Говорить открыто и честно о подозрениях в COVID-19, требовать проведения тестов, надлежащего количества средств индивидуальной защиты, а главное - объективной и честной информации ", - отмечает Супрун.

Именно открытость и честность в общении с подчиненными помогла ей лично и ее команде успешно решить проблему с корью.

"Во время вспышки кори 2018-2019 лет, мы с командой просили (а порой даже заставляли) региональные департаменты здравоохранения говорить правду о количестве случаев болезни. Только зная правду, можно правильно реагировать, разработать действенный план, строить честную и прозрачную коммуникацию и уменьшить беспокойство в обществе ", - обращает внимание Супрун.

 

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