Ляшко поручили назначить главных санитарных врачей в регионах
Об этом сообщает "Правительственный портал".
Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 14 марта. Правительство уполномочило заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины на осуществление отдельных полномочий.
А именно: эпидемиологического надзора (наблюдения), предотвращения возникновения и распространения инфекционных болезней, локализации и ликвидации их вспышек и эпидемий. Также поручено определить уполномоченных лиц, которые будут выполнять функции главных государственных санитарных врачей в регионах.
Государственную санитарно-эпидемиологическую службу правительство ликвидировало весной 2017 года. 23 февраля 2020 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил возобновить деятельность службы в связи с распространением в мире коронавируса.
26 февраля заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко был назначен главным санитарно-эпидемиологическим врачом Украины.
- Напомним, 14 марта в Киеве коммунальщики начали обрабатывать улицы, подземные переходы и общественный транспорт дезинфицирующими спецсредствами из-за коронавируса.
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