Ляшко поручили назначить главных санитарных врачей в регионах

14 марта, 2020, 19:26

Кабинет министров уполномочил заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко назначить главных санврачей в регионах

Об этом сообщает "Правительственный портал".

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 14 марта. Правительство уполномочило заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины на осуществление отдельных полномочий.

А именно: эпидемиологического надзора (наблюдения), предотвращения возникновения и распространения инфекционных болезней, локализации и ликвидации их вспышек и эпидемий. Также поручено определить уполномоченных лиц, которые будут выполнять функции главных государственных санитарных врачей в регионах.

Государственную санитарно-эпидемиологическую службу правительство ликвидировало весной 2017 года. 23 февраля 2020 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил возобновить деятельность службы в связи с распространением в мире коронавируса.

26 февраля заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко был назначен главным санитарно-эпидемиологическим врачом Украины.