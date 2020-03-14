В Киеве улицы начали обрабатывать дезинфицирующими спецсредствами. ФОТО

14 марта, 2020, 17:32

В Киеве коммунальщики начали обрабатывать улицы, подземные переходы и общественный транспорт дезинфицирующими спецсредствами из-за коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Коммунальные предприятия усилили меры по санитарной обработке дорог, искусственных сооружений и городского общественного транспорта. Также дезинфекцию транспортных средств осуществляют все частные перевозчики, маршрутные автобусы которых курсируют столицей.

"Сегодня предприятия, подчиненные коммунальной корпорации "Киïвавтодор", начали мойку дорог, мостов и путепроводов моющими средствами", - сказал заместитель главы КГГА Александр Густелев.

Кроме того, коммунальные предприятия столицы осуществляют дезинфекцию остановочных комплексов и подземных пешеходных переходов: обрабатывают поручни, перила, скамейки, лифты. Такая дезинфекция проводится во всех районах столицы.

Также обязательно контролируется состояние здоровья работников всех предприятий - перед сменой они проходят тщательный медосмотр с температурным скринингом.