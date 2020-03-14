 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве улицы начали обрабатывать дезинфицирующими спецсредствами. ФОТО

В Киеве улицы начали обрабатывать дезинфицирующими спецсредствами. ФОТО


фото: kyivcity.gov.ua
В Киеве коммунальщики начали обрабатывать улицы, подземные переходы и общественный транспорт дезинфицирующими спецсредствами из-за коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Коммунальные предприятия усилили меры по санитарной обработке дорог, искусственных сооружений и городского общественного транспорта. Также дезинфекцию транспортных средств осуществляют все частные перевозчики, маршрутные автобусы которых курсируют столицей.

"Сегодня предприятия, подчиненные коммунальной корпорации "Киïвавтодор", начали мойку дорог, мостов и путепроводов моющими средствами", - сказал заместитель главы КГГА Александр Густелев.

Кроме того, коммунальные предприятия столицы осуществляют дезинфекцию остановочных комплексов и подземных пешеходных переходов: обрабатывают поручни, перила, скамейки, лифты. Такая дезинфекция проводится во всех районах столицы.

Также обязательно контролируется состояние здоровья работников всех предприятий - перед сменой они проходят тщательный медосмотр с температурным скринингом.

null

null

null

null

null

null

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 марта, 2020 суббота

больше новостей

14 марта, 2020 суббота

13 марта, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать