В Киеве улицы начали обрабатывать дезинфицирующими спецсредствами. ФОТО
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Коммунальные предприятия усилили меры по санитарной обработке дорог, искусственных сооружений и городского общественного транспорта. Также дезинфекцию транспортных средств осуществляют все частные перевозчики, маршрутные автобусы которых курсируют столицей.
"Сегодня предприятия, подчиненные коммунальной корпорации "Киïвавтодор", начали мойку дорог, мостов и путепроводов моющими средствами", - сказал заместитель главы КГГА Александр Густелев.
Кроме того, коммунальные предприятия столицы осуществляют дезинфекцию остановочных комплексов и подземных пешеходных переходов: обрабатывают поручни, перила, скамейки, лифты. Такая дезинфекция проводится во всех районах столицы.
Также обязательно контролируется состояние здоровья работников всех предприятий - перед сменой они проходят тщательный медосмотр с температурным скринингом.
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