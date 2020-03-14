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Espreso.tvОбществоДепутаты Львовщины выступают против "минских соглашений Ермака", - Синютка

Депутаты Львовщины выступают против "минских соглашений Ермака", - Синютка


фото: facebook
Нардеп от "Европейской Солидарности" Олег Синютка заявил, что депутаты от Львовской области выступают против "минских соглашений", подписанных главой Офиса президента Андреем Ермаком

Об этом Синютка написал в facebook.

"Депутаты Львовщины против "минских соглашений Ермака"! Считаю целесообразным выразить консолидированную позицию народных депутатов от Львовщины относительно капитуляционных предательских соглашений Ермака-Кучмы. Предлагаю собраться завтра в кабинете главы Львовского областного совета", - написал Синютка.

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