Депутаты Львовщины выступают против "минских соглашений Ермака", - Синютка
14 марта, 2020, 19:03
Нардеп от "Европейской Солидарности" Олег Синютка заявил, что депутаты от Львовской области выступают против "минских соглашений", подписанных главой Офиса президента Андреем Ермаком
Об этом Синютка написал в facebook.
"Депутаты Львовщины против "минских соглашений Ермака"! Считаю целесообразным выразить консолидированную позицию народных депутатов от Львовщины относительно капитуляционных предательских соглашений Ермака-Кучмы. Предлагаю собраться завтра в кабинете главы Львовского областного совета", - написал Синютка.
- 14 марта пятый президент Украины Петр Порошенко назвал создание консультативных советов с российскими марионетками путем к ползучей капитуляции .
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