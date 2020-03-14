Создание консультативных советов с российскими марионетками - это путь к ползучей капитуляции, - Порошенко

14 марта, 2020, 15:47

Об этом Петр Порошенко написал в facebook.

По словам Порошенко, пять лет его команда прилагала неимоверные усилия, чтобы Россия понесла международную ответственность за преступление агрессии, которую она развязала против Украины, против украинского народа.

"Благодаря этим усилиям весь цивилизованный мир официально признал Россию агрессором. Россию, постоянного члена Совета Безопасности ООН, назван агрессором с самой мировой трибуны - Генеральной Ассамблеи ООН. Совместными усилиями с нашими международными партнерами мы смогли заставить Россию сесть за стол переговоров. Этому способствовало и международное санкционное давление на кремлевский режим, которое нам удалось установить. Существенного прогресса также достигнуто в рассмотрении исков против России в международных судах, что дает нам надежду на привлечение кремлевского режима к ответственности за совершенные преступления", - написал Порошенко.

Он подчеркнул, что новая украинская власть готова одним росчерком пера перечеркнуть все это.

"Расписаться в собственной несостоятельности, непрофессионализме и некомпетентности. Взять на вооружение тезисы российской пропаганды о так называемом "внутренном конфликте". Снять с России ответственность за агрессию против нашей страны. Разрушить международную коалицию в поддержку Украины. Уничтожить украинскую позицию в международных судах. Собственными руками предоставить правосубъектность незаконным квазиобразованиям на оккупированном Донбассе, представляющих российскую оккупационную власть. Навязать обществу искусственные платформы примирения. Продать народу капитуляцию как образ мира ", - заявил Порошенко.

По его убеждению, создание любых консультативных советов с российскими марионетками - это именно путь к ползучей капитуляции.

"Все понятнее становится причина заявлений об отказе от курса на членство в НАТО и восстановление водоснабжения в оккупированный Крыму. Потому этого хочет Кремль. Реализация подобных инициатив - равнозначно государственной измене, ответственность за которую измеряется Уголовным кодексом. А на фоне новостей из Минска ультиматумы Зеленского Путину звучат по-комически жалко", - подчеркнул Порошенко.

Также пятый президент Украины обнародовал требования к Зеленскому.

"Мы требуем от президента Зеленского немедленно предоставить исчерпывающую информацию, на основании каких директив руководитель его Офиса ставил подпись под протоколом заседания Трехсторонней контактной группы от 11 марта 2020 года, и если речь идет о самодеятельности, то его немедленной отставки.

Мы требуем от Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины безотлагательно возбудить уголовное дело в отношении действия по признакам государственной измены, покушения на государственный суверенитет и территориальную целостность Украины и злоупотребления властью.

Спрятаться от ответственности под покровом карантина не получится. Как и не получится сломать сопротивление украинского народа российской агрессии и капитуляции ", - убежден Порошенко.