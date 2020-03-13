Италия может стать центром нового глобального финансового кризиса, - Washington Post

13 марта, 2020, 11:21

Коронавирус может стать причиной нового глобального финансового кризиса, стартом которого станет банковский сектор Италии

Такое мнение высказал в своей статье экономический обозреватель The Washington Post Дэвид Линч.

Линч отметил, что сейчас все зависит от того, насколько хорошо итальянские банки, которые долгое время считались самыми слабыми в Европе, выдержат испытания.

"Поскольку в восьмой по величине экономике мира прекращается коммерческая деятельность, риск более широкого распространения может зависеть от того, насколько хорошо итальянские банки, которые долгое время считались самыми слабыми в Европе, выдержат испытания", - считает обозреватель.

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По словам эксперта, кризис в Италии может привести к тому, что бизнес не сможет обслужить собственные кредиты, также как и частные лица не смогут платить по кредитам.