Италия может стать центром нового глобального финансового кризиса, - Washington Post
Такое мнение высказал в своей статье экономический обозреватель The Washington Post Дэвид Линч.
Линч отметил, что сейчас все зависит от того, насколько хорошо итальянские банки, которые долгое время считались самыми слабыми в Европе, выдержат испытания.
"Поскольку в восьмой по величине экономике мира прекращается коммерческая деятельность, риск более широкого распространения может зависеть от того, насколько хорошо итальянские банки, которые долгое время считались самыми слабыми в Европе, выдержат испытания", - считает обозреватель.
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По словам эксперта, кризис в Италии может привести к тому, что бизнес не сможет обслужить собственные кредиты, также как и частные лица не смогут платить по кредитам.
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