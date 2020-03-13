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Espreso.tvОбществоПремьер Румынии самоизолировался после контакта с больным коронавирусом

Премьер Румынии самоизолировался после контакта с больным коронавирусом


фото: reuters
Временный премьер-министр Румынии Людовик Орбан самоизолировался из-за подозрения на коронавирус

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что Орбан контактировал с сенатором Либеральной партии, у которого позже подтвердили наличие коронавируса. Кроме премьер-министра Румынии на карантин отправятся лидеры Либеральной партии, которые контактировали с инфицированным депутатом. В настоящее время политики ожидают результатов тестов.

В пятницу, 13 марта, Орбан должен был принять участие в консультациях с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, чтобы попытаться сформировать правительство на следующей неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо дала положительный результат на коронавирус. После того как у жены появились симптомы заболевания, Трюдо самоизолировался.

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