Коронавирус в Украине: появились подробности о новой пациентке, на Житомирщине объявили локальную чрезвычайную ситуацию
12 марта, 2020, 22:43
Одна из двух новых заболевших коронавирусом в Украине - 71-летняя жительница Радомышльского района Житомирской области
Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает "РБК-Украина" .
"Пациентку доставили в инфекционное отделение в Радомышле. Все лица, которые с ней контактировали, устанавливаются. Все близкие люди осознают эту ситуацию и находятся под контролем врачей в обсервации в собственном доме. Сейчас симптомов у родных больной не выявлено", - сказал Бунечко.
Женщина вернулась в Украину из Польши 1 марта.
Также Бунечко сообщил, что с 12 марта в Радомышле объявлена чрезвычайная ситуация локального характера, закрыты все развлекательные заведения и учреждения образования.
- Напомним, 12 марта стало известно о 2 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом в Украине. Ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса - у мужчины в Черновцах.
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