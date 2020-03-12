Коронавирус в Украине: появились подробности о новой пациентке, на Житомирщине объявили локальную чрезвычайную ситуацию

12 марта, 2020, 22:43

Одна из двух новых заболевших коронавирусом в Украине - 71-летняя жительница Радомышльского района Житомирской области

Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает "РБК-Украина" .

"Пациентку доставили в инфекционное отделение в Радомышле. Все лица, которые с ней контактировали, устанавливаются. Все близкие люди осознают эту ситуацию и находятся под контролем врачей в обсервации в собственном доме. Сейчас симптомов у родных больной не выявлено", - сказал Бунечко.

Женщина вернулась в Украину из Польши 1 марта.

Также Бунечко сообщил, что с 12 марта в Радомышле объявлена чрезвычайная ситуация локального характера, закрыты все развлекательные заведения и учреждения образования.