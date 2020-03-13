Турция и Россия договорились о совместном патрулировании в Идлибе

13 марта, 2020, 16:52

Военные делегации Турции и России в Анкаре подписали текст соглашения по урегулированию конфликта в сирийском Идлибе

Об этом сообщает Anadolu.

Сообщается, что в рамках договоренностей стороны с 15 марта начнут совместное патрулирование в Идлибе по трассе М4. Координация действий между Турцией и Россией будет осуществляться через совместные координационные центры.

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"Турция выступает за обеспечение долгосрочного перемирия в Идлибе и сделала все необходимое в данном направлении. Российская сторона придерживается конструктивной позиции по данному вопросу", - сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.