Россия стремится раскачать ситуацию для досрочных парламентских выборов в Украине, - Яценюк

13 марта, 2020, 13:32

Глава Российской Федерации Владимир Путин будет пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине, чтобы добиться досрочных парламентских выборов, на которых будет поддерживать пророссийскую партию "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Об этом в эфире "Прямой" сказал премьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Вы упомянули о поездке Медведчука в Москву. Для кого вообще эта поездка была сделана? Конечно, для исключительно пророссийского электората, который поддерживает ОПЗЖ. Но там есть еще один, ключевой адресат - это президент Украины Владимир Зеленский. Что Путин сделал? Путин этой фотографией с Медведчуком показал следующее. Медведчук - это мой партнер. Я буду работать с ним, я буду помогать ему. А это значит, что я буду воевать против вас, Владимир Александрович. Несмотря на то, что Путин будет улыбаться, рассказывать о мире ", - сказал политик.

Яценюк также отметил, что глава государства Путин будет пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине, ослабляя позиции президента Зеленского.

"Задачей Путина будет упадок сил и ослабление президента Зеленского. Также его задачей будет максимально оттянуть электорат, который проголосовал за Зеленского во втором туре, в пользу пророссийской колонны. И президент и его администрация должны это четко понимать. При этом они будут убаюкивать, выигрывать время. они будут снова заводить их в какие-то "Нормандские переговоры", снова требовать обмена, требовать дополнительных уступок. и это только для того, чтобы каждый раз ослаблять, ослаблять и ослаблять. и в самый сложный мо мент для действующей администрации раскатать ситуацию, например, для досрочных парламентских выборов. И таким образом попытаться максимально получить большинство в украинском парламенте. Каналы у них есть, деньги у них есть. У них уже политическое представительство в парламенте есть. Масса резидентуры у них есть. в частности той, которая сегодня прикрыта, но по факту работает на них ", - сказал лидер "Народного фронта ".