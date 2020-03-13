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Espreso.tvОбщество"Мы идем к "всеобъемлющему поражению". Кипиани о последних Минских договоренностях

"Мы идем к "всеобъемлющему поражению". Кипиани о последних Минских договоренностях


фото: Facebook Вахтанга Кіпіані
Ведущий телеканала "Еспресо", что нынешняя власть ведет Украину к поражению в войне на Донбассе

Украина идет к поражению в войне с Россией.

Так считает телеведущий "Еспресо" Вахтанг Кипиани, комментируя последние договоренности в трехсторонней контактной группе в Минске.

"Украина таки создала консультативный орган с российскими коллаборационистами для "всеобъемлющего политического урегулирования" конфликта". Россия ни при чем, "ее там нет". Она вместе с ОБСЕ, Германией и Францией является наблюдателем. А не участницей "конфликта". В котором высшие государственные награды почему-то получали офицеры РФ, а могилки комбатантов разбросаны от Пскова до Бурятии. Мы идем к "всеобъемлющему" поражению. Нам вернут оккупированные районы на условиях России, но де-юре это будет выглядеть как наше собственное решение", - написал на своей странице в Facebook Вахтанг Кипиани.

Напомним, что издание ZN.UA сообщило, что 11 марта в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия оказалась в статусе гаранта-наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
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