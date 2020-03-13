Президент Зеленский, желая аплодисментов Кремля, сдает национальные интересы, - Бессмертный
13 марта, 2020, 16:00
Политик и дипломат Роман Бессмертный считает, что сегодня Зеленский запустил механизм собственной катастрофы
Подписанные в Минске документы делают врага Путина - миротворцем, а жертву - Украину - ответственной экономически, политически, юридически за войну на Донбассе.
Так считает бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный .
"Президент Зеленский, желая аплодисментов Кремля, сдает национальные интересы. Он сегодня запустил механизм собственной катастрофы!", - заявил Бессмертный.
Напомним, что издание ZN.UA сообщило , что 11 марта в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия оказалась в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
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