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Espreso.tvОбществоПрезидент Зеленский, желая аплодисментов Кремля, сдает национальные интересы, - Бессмертный

Президент Зеленский, желая аплодисментов Кремля, сдает национальные интересы, - Бессмертный


фото: Facebook Романа Безсмертного
Политик и дипломат Роман Бессмертный считает, что сегодня Зеленский запустил механизм собственной катастрофы

Подписанные в Минске документы делают врага Путина - миротворцем, а жертву - Украину - ответственной экономически, политически, юридически за войну на Донбассе.

Так считает бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный .

"Президент Зеленский, желая аплодисментов Кремля, сдает национальные интересы. Он сегодня запустил механизм собственной катастрофы!", - заявил Бессмертный.

Напомним, что издание ZN.UA сообщило , что 11 марта в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия оказалась в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

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