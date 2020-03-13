Президент Зеленский, желая аплодисментов Кремля, сдает национальные интересы, - Бессмертный

13 марта, 2020, 16:00

Подписанные в Минске документы делают врага Путина - миротворцем, а жертву - Украину - ответственной экономически, политически, юридически за войну на Донбассе.

Так считает бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный .

"Президент Зеленский, желая аплодисментов Кремля, сдает национальные интересы. Он сегодня запустил механизм собственной катастрофы!", - заявил Бессмертный.

Напомним, что издание ZN.UA сообщило , что 11 марта в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия оказалась в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.