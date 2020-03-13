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Espreso.tvОбществоМитинг под ОПУ: активисты зажгли файеры. ФОТОФАКТ

Митинг под ОПУ: активисты зажгли файеры. ФОТОФАКТ


фото: facebook.com/butusov.yuriy
Под Офисом президента проходит митинг против подписания в Минске соглашения о создании Консультативной группы, протестующие зажгли файеры

Фото выложил Юрий Бутусов в Facebook.

"После речи Вакарчука на митинге под Офисом президента зажгли файеры. Да, такое полгода назад было трудно представить", - подписал он фото.

  • 13 марта под Офисом президента проходит митинг "Не допустим Минской измены", организованный партией "Голос" против подписания в Минске соглашения о создании Консультативной группы.

 

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