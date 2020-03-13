Митинг под ОПУ: активисты зажгли файеры. ФОТОФАКТ
13 марта, 2020, 21:12
Под Офисом президента проходит митинг против подписания в Минске соглашения о создании Консультативной группы, протестующие зажгли файеры
Фото выложил Юрий Бутусов в Facebook.
"После речи Вакарчука на митинге под Офисом президента зажгли файеры. Да, такое полгода назад было трудно представить", - подписал он фото.
- 13 марта под Офисом президента проходит митинг "Не допустим Минской измены", организованный партией "Голос" против подписания в Минске соглашения о создании Консультативной группы.
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