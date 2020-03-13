"Зеленский, объясни": под ОПУ начался митинг против "Минской измены"

13 марта, 2020, 20:43

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Под Офисом люди требуют объяснений от президента, что будет предполагать создание Консультативной группы.

Они держат плакаты с надписями "Ні переговорам з терористами", "Зрадавірус", "Не тиснути руку Кремлю".

Также они выкрикивают лозунг: "Зеленский, объясни".

Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук озвучил требования к президенту: