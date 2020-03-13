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Espreso.tvОбщество"Зеленский, объясни": под ОПУ начался митинг против "Минской измены"

"Зеленский, объясни": под ОПУ начался митинг против "Минской измены"

13 марта у стен Офиса президента проходит митинг "Не допустим Минской измены", организованный партией "Голос" против подписания в Минске соглашения о создании Консультативной группы

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Под Офисом люди требуют объяснений от президента, что будет предполагать создание Консультативной группы.

Они держат плакаты с надписями "Ні переговорам з терористами", "Зрадавірус", "Не тиснути руку Кремлю".

Также они выкрикивают лозунг: "Зеленский, объясни".

Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук озвучил требования к президенту:

  • Заявить, что президент не будет вести прямых переговоров с пособниками Кремля.
  • Чтобы Рада дала оценку событиям в Минске.
  • Поднять на публичное обсуждение план холодной деоккупации.

 

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