"Зеленский, объясни": под ОПУ начался митинг против "Минской измены"
13 марта, 2020, 20:43
13 марта у стен Офиса президента проходит митинг "Не допустим Минской измены", организованный партией "Голос" против подписания в Минске соглашения о создании Консультативной группы
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Под Офисом люди требуют объяснений от президента, что будет предполагать создание Консультативной группы.
Они держат плакаты с надписями "Ні переговорам з терористами", "Зрадавірус", "Не тиснути руку Кремлю".
Также они выкрикивают лозунг: "Зеленский, объясни".
Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук озвучил требования к президенту:
- Заявить, что президент не будет вести прямых переговоров с пособниками Кремля.
- Чтобы Рада дала оценку событиям в Минске.
- Поднять на публичное обсуждение план холодной деоккупации.
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