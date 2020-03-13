Москва пытается усадить за стол переговоров Киев, Луганск и Донецк, - Снегирев

13 марта, 2020, 12:25

Координатор ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев считает, что в ТКГ в Минске реализуется план Москвы, на который соглашается нынешняя украинская власть

То, что происходит в Минске, это реализация плана Москвы - посадить за один стол переговоров Киев, Луганск и Донецк.

Об этом Еспресо.TV заявил сокоординатор ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

"Москва хочет вывести себя из статуса участника конфликта. Изменение парадигмы переговоров дает Москве возможность представить вооруженную агрессию против Украины как внутренний конфликт внутри самой страны. Это дает возможность Москве апеллировать к Западу по поводу ослабления режима экономических санкций и усилить прямое политическое влияние на события всередине самой Украине путем блокирования интеграционных процессов и создания зоны постоянной нестабильности на востоке Украины", - считает Снегирев.

Напомним, что издание ZN.UA сообщило, что 11 марта в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия оказалась в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.