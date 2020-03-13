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Espreso.tvОбществоЛяшко предположил закрытие одного населенного пункта для выезда граждан

Ляшко предположил закрытие одного населенного пункта для выезда граждан

В МЗ не исключают возможности закрытия одного населенного пункта из-за коронавируса

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге по результатам заседания СНБО, передает Еспресо.TV .

"Есть вопросы установления карантина. Есть вопросы установления ограничительных эпидемических мероприятий. Карантин устанавливается Кабинетом министров Украины. Сейчас эти ограничения касаются учебного процесса и проведения массовых мероприятий более 200 человек. Эти решения будут постоянно пересматриваться, учитывая эпидемическую ситуацию. Мы сейчас рассматриваем возможность в ближайшее время, если будут проведены эпидемиологические расследования и наши предположения подтвердятся, возможно, будет ограничено один населенный пункт в Украине на право передвижения граждан по пределы данного населенного пункта ", - сказал Ляшко.

Он добавил, что органы местного самоуправления обязаны выполнять решения о карантине. Однако, одна из статей предусматривает, что органы самоуправления могут устанавливать противоэпидемические мероприятия на своей территории, которой они управляют.

  • Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса в мире президент созвал Совет национальной безопасности и обороны. В ходе заседания было принято решение о закрытии Украины границ для иностранцев через два дня .
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