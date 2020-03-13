Коронавирус в Украине: с 17 марта авиасообщение полностью ограничат - Разумков

13 марта, 2020, 20:02

В Украине 17 марта будет полностью ограничено авиасообщение из-за нового типа коронавируса COVID-19

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

По его словам, украинцы будут иметь возможность вернуться домой.

"Что касается пассажирского сообщения, с 17 марта с 00:00 часов оно будет полностью ограничено. Полностью пассажирское авиасообщение. Если мы говорим о сухопутном и морском - наши граждане будут иметь возможность вернуться в нашу страну", - заявил Разумков.

Он отметил, что после 17 марта гражданам Украины придется возвращаться в Украину автотранспортным путем.

"Я думаю, что авиационный транспорт не является единственным. И я думаю, что будут другие механизмы возвращения наших граждан. Однако, выезжать за территорию нашего государства, граждане Украины не смогут. Автотранспорт - это способ возвращения на территорию нашего государства. Ситуация в следующем: возвращаться гражданам через границу по суше это достаточно легко обеспечить. А если мы говорим об авиатранспорте, к сожалению, мы не можем формировать борта исключительно из граждан Украины", - добавил он.