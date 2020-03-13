Коронавирус в Украине: с 17 марта авиасообщение полностью ограничат - Разумков
Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.
По его словам, украинцы будут иметь возможность вернуться домой.
"Что касается пассажирского сообщения, с 17 марта с 00:00 часов оно будет полностью ограничено. Полностью пассажирское авиасообщение. Если мы говорим о сухопутном и морском - наши граждане будут иметь возможность вернуться в нашу страну", - заявил Разумков.
Он отметил, что после 17 марта гражданам Украины придется возвращаться в Украину автотранспортным путем.
"Я думаю, что авиационный транспорт не является единственным. И я думаю, что будут другие механизмы возвращения наших граждан. Однако, выезжать за территорию нашего государства, граждане Украины не смогут. Автотранспорт - это способ возвращения на территорию нашего государства. Ситуация в следующем: возвращаться гражданам через границу по суше это достаточно легко обеспечить. А если мы говорим об авиатранспорте, к сожалению, мы не можем формировать борта исключительно из граждан Украины", - добавил он.
- Министр здравоохранения Илья Емец представил законопроект, который повысит эффективность борьбы с коронавирусом.
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